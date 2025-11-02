ROTTURA LUKAKU | firma in Arabia Saudita arriva l’ennesimo tradimento | Nemmeno Conte poteva fare qualcosa
ROTTURA LUKAKU: firma in Arabia Saudita, arriva l’ennesimo tradimento Nemmeno Conte poteva fare qualcosa"> Il pupillo di Antonio Conte sarebbe pronto a lasciare Napoli per volare in Arabia Saudita. Big Rom pronto a una nuova avventura? Negli ultimi giorni il nome di Romelu Lukaku è tornato al centro delle voci di mercato, questa volta con una destinazione sorprendente: l’Arabia Saudita. Secondo alcune indiscrezioni, l’attaccante sarebbe a un passo da un accordo clamoroso con un club del campionato saudita, pronto a offrirgli un contratto milionario. L’aria di rottura sembra farsi sempre più concreta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Siamo all'assurdo! Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne". Antonio Conte non le manda a dire dopo la vittoria di misura del suo Napoli a Lecce. La partita non è stata semplice, anzi,