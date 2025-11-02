Rosa Chemical | L’ho fatto per mia madre Volevo farle rivedere il bambino che ha cresciuto
Ospite di Da noi. a ruota libera, Rosa Chemical ha mostrato un lato più intimo e riflessivo di sé, sorprendendo il pubblico con una sensibilità diversa da quella a cui ha abituato finora. L’artista, tra ironia e commozione, ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle e delle motivazioni profonde dietro alcune sue scelte artistiche e personali. « Sono molto soddisfatto di come sia andata la performance, un po’ meno di qualche voto. ma prendiamo e portiamo a casa », ha detto con il suo sorriso disarmante, unendo leggerezza e consapevolezza. Rosa Chemical ha voluto presentarsi con un look più essenziale, privo dei suoi celebri tatuaggi, spiegando così la sua decisione: «Come diceva Picasso, bisogna tornare bambini per guardarsi con occhi nuovi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo le prove in settembre al Centro Studio Danza Denise Zucca a Grugliasco, Rosa Chemical a Roma prosegue le sue tappe a Ballando con le stelle 2025. In bocca al lupo! #grugliasco #rosachemical - facebook.com Vai su Facebook
"#RosaChemical" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Rosa Chemical copre i tatuaggi e bacia Erica Martinelli - Rosa Chemical si esibisce senza tatuaggi e bacia Erica Martinelli: cosa è successo nella sesta puntata di Ballando con le Stelle. Scrive mondotv24.it
Rosa Chemical, a fine corsa?: voto 5 - 10/11 - Nel tentativo di accontentarli, Chemical si è presentato nei panni di Manuel, spoglio di tutti i tatuaggi che lo connotano come personaggio. Secondo ilfattoquotidiano.it
Rosa Chemical: Ballando dell’1 novembre 2025 (video e foto) - La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 1 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal cantante Rosa Chemical e dalla ballerina Erica Martinelli. Scrive ascoltitv.it