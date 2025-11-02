Rosa Chemical | L’ho fatto per mia madre Volevo farle rivedere il bambino che ha cresciuto

Ospite di Da noi. a ruota libera, Rosa Chemical ha mostrato un lato più intimo e riflessivo di sé, sorprendendo il pubblico con una sensibilità diversa da quella a cui ha abituato finora. L’artista, tra ironia e commozione, ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle e delle motivazioni profonde dietro alcune sue scelte artistiche e personali. « Sono molto soddisfatto di come sia andata la performance, un po’ meno di qualche voto. ma prendiamo e portiamo a casa », ha detto con il suo sorriso disarmante, unendo leggerezza e consapevolezza. Rosa Chemical ha voluto presentarsi con un look più essenziale, privo dei suoi celebri tatuaggi, spiegando così la sua decisione: «Come diceva Picasso, bisogna tornare bambini per guardarsi con occhi nuovi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

