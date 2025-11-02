Rosa Chemical | A Ballando porto me stesso non un personaggio

Rosa Chemical sorprende ancora, ma questa volta non con una provocazione. A Ballando con le Stelle l'artista ha scelto di presentarsi in una veste nuova, più sobria e autentica, lontana dall'immagine trasgressiva con cui il pubblico era abituato a identificarlo. " Sono molto soddisfatto di come è andata la performance, un po' meno di qualche voto. ma prendiamo e portiamo a casa ", ha commentato con il suo consueto sorriso ironico a " Da noi a ruota libera " il programma condotto da Francesca Fialdini, dimostrando di saper stare al gioco anche fuori dal palcoscenico musicale. Una trasformazione consapevole.

