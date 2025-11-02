Ronaldo Jr come il papà! Il suo gol lancia il Portogallo nel Mondiale Under 16

Cristiano Ronaldo Jr, erede del celebre campione portoghese CR7, ha realizzato la sua prima rete con la selezione Under 16 del Portogallo, contribuendo al successo per 3-0 contro il Galles nel torneo Taça das Federações, andato in scena in Turchia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ronaldo Jr come il papà! Il suo gol lancia il Portogallo nel Mondiale Under 16

