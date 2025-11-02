Ronaldo Jr come il papà! Il suo gol lancia il Portogallo nel Mondiale Under 16

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo Jr, erede del celebre campione portoghese CR7, ha realizzato la sua prima rete con la selezione Under 16 del Portogallo, contribuendo al successo per 3-0 contro il Galles nel torneo Taça das Federações, andato in scena in Turchia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ronaldo jr come il pap224 il suo gol lancia il portogallo nel mondiale under 16

© Gazzetta.it - Ronaldo Jr come il papà! Il suo gol lancia il Portogallo nel Mondiale Under 16

Altre letture consigliate

Cristiano Ronaldo jr sempre più sulle orme di papà: primo gol con il Portogallo U16! - Cristiano Ronaldo Junior continua a bruciare le tappe e a lasciare il segno, questa volta anche con la maglia della Nazionale. Riporta msn.com

ronaldo jr pap224 suoRonaldo come Lebron James, il Portogallo convoca Cristiano jr nell’Under 16: il sogno è giocare col padre - Cristiano Ronaldo potrebbe ripetere la stessa impresa di LeBron James e giocare insieme al figlio, Cristiano Jr convocato dalla nazionale Under16 del Portogallo ... Secondo sport.virgilio.it

ronaldo jr pap224 suoIl figlio di Cristiano Ronaldo convocato dal Portogallo: il sogno di suo padre è sempre più vicino - L'Under 16 del Portogallo ha convocato per la prima volta Cristiano Ronaldo jr: ha scelto di rappresentare la nazionale di suo padre per continuare la ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ronaldo Jr Pap224 Suo