Roma si schianta all’alba sul lungotevere | morto 35enne

Roma, 2 novembre 2025- Incidente mortale all’alba su Lungotevere della Navi, all’incrocio con Piazzale delle Belle Arti, a Roma. Coinvolto uno scooter guidato da un uomo italiano di 35 anni, che è deceduto. Sono in corso indagini da parte della polizia locale del XV Gruppo Cassia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento pare non siano coinvolti altri mezzi. (Fonte: Ansa). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

