Roma si schianta all’alba sul lungotevere | morto 35enne

Cdn.ilfaroonline.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 novembre 2025-  Incidente mortale allalba su Lungotevere della Navi, all’incrocio con Piazzale delle Belle Arti, a Roma. Coinvolto uno scooter guidato da un uomo italiano di 35 anni, che è deceduto. Sono in corso indagini da parte della polizia locale del XV Gruppo Cassia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento pare non siano coinvolti altri mezzi.  (Fonte: Ansa). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma schianta all8217alba lungotevereTragico incidente sul Lungotevere, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto un 35enne - Si trovava in sella alla moto quando ha perso il controllo del mezzo e ha perso la vita: terribile incidente a Roma ... Secondo fanpage.it

Incidente sul lungotevere, morto 35enne in scooter: ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato - La tragedia all'alba di domenica 2 novembre all'altezza di piazzale Belle Arti. Scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Schianta All8217alba Lungotevere