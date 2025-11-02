Roma ricorda Pier Paolo Pasolini | oltre 100 eventi dedicati allo scrittore

Roma, 2 novembre 2025 – “Nella giornata in cui ricorrono i 50 anni dalla sua morte, Roma Capitale è presente all’Idroscalo di Ostia, il luogo dove è stato barbaramente ucciso Pier Paolo Pasolini, perché non abbiamo dimenticato quanto successo il 2 novembre 1975. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ricordare la figura di Pier Paolo Pasolini, intellettuale visionario che ha saputo raccontare Roma da non romano. Vogliamo non solo celebrare ma anche ricordare Pier Paolo in maniera viva e partecipata: abbiamo disseminato in città un programma di oltre 100 eventi a lui dedicati in quasi due mesi e abbiamo lanciato una campagna in tutta Roma con le sue parole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it