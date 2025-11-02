Roma ricorda Pier Paolo Pasolini | oltre 100 eventi dedicati allo scrittore
Roma, 2 novembre 2025 – “Nella giornata in cui ricorrono i 50 anni dalla sua morte, Roma Capitale è presente all’Idroscalo di Ostia, il luogo dove è stato barbaramente ucciso Pier Paolo Pasolini, perché non abbiamo dimenticato quanto successo il 2 novembre 1975. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di ricordare la figura di Pier Paolo Pasolini, intellettuale visionario che ha saputo raccontare Roma da non romano. Vogliamo non solo celebrare ma anche ricordare Pier Paolo in maniera viva e partecipata: abbiamo disseminato in città un programma di oltre 100 eventi a lui dedicati in quasi due mesi e abbiamo lanciato una campagna in tutta Roma con le sue parole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
ROMA (ITALPRESS) – “Il mistero della comunione dei santi ci ricorda qual è il destino finale dell’umanità: una grande festa in cui si gioisce insieme dell’amore di Dio, presente tutto in tutti, riconoscendo e ammirando la bellezza #TopNewsItalpress - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma ricorda a undici anni dalla scomparsa #StefanoeCristian: "Sempre nel nostro cuore" #ASRoma - X Vai su X
Ninetto Davoli ricorda l’amico Pasolini: “Nessun intellettuale ha mai avuto la sua forza e il suo coraggio” - Ninetto Davoli ripercorre in una lunga intervista il primo incontro con Pier Paolo Pasolini fino ad arrivare ai giorni d'oggi e ai suoi messaggi ancora ... Secondo msn.com
Com’è morto Pier Paolo Pasolini, 50 anni dalla scomparsa tra verità giudiziaria e teorie del complotto - Sono trascorsi 50 anni dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, trovato morto all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975 ... Riporta fanpage.it
A 50 anni dalla morte, Rete 4 ricorda Pier Paolo Pasolini - Cinquant’anni fa, il 2 novembre del 1975, si concludeva tragicamente la vita di Pier Paolo Pasolini, assassinato a 53 anni all’Idroscalo di Ostia (Roma). Riporta sorrisi.com