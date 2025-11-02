Roma rallenta ma sorpassa il trenino tedesco Madrid e Parigi han poco da esultare
Italia e Germania soffrono la guerra commerciale globale, eppure la prima cresce come o più della seconda in 14 trimestri su 15. Il governo deve far salire la domanda. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Da Tre Scalini, l’aperitivo è un rito di bellezza e convivialità, dove il tempo rallenta e la Dolce Vita torna a brillare in ogni brindisi. Tre Scalini – Dal 1815, il salotto del mondo. Piazza Navona, 30-35, 00186, ROMA ? +39 06 6879148 www.ristorante-3sc - facebook.com Vai su Facebook
L'nflazione rallenta, ma a Napoli prezzi crescono più che a Roma e Milano: «C'è stata la stangata d'autunno». Tutti i... - X Vai su X
Alta velocità Roma-Napoli, guasto sulla linea: treni in «retromarcia» verso Termini, ritardi fino a 180 minuti - Napoli: oggi, 27 settembre, la circolazione è rallentata dalle 16 per un «inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino», informa Trenitalia. Lo riporta roma.corriere.it
Guasto alla linea, sabato nero per i treni: ritardi fino a 120 minuti - A causa di un guasto nei pressi di Cassino, in provincia di Frosinone, ... Segnala romatoday.it
Alta velocità Roma-Napoli, ritardi e treni fermi per un guasto - Napoli la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino. Lo riporta rainews.it