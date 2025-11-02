Roma per la vetta in solitaria Milan per l’aggancio definitivo | brividi a San Siro

Si è goduta un sabato tranquillo la Roma, a riposo in famiglia e, forse, con un orecchio teso ai campi in cui si consumavano le prima gare di questa decima giornata di Serie A. Non fa di certo piacere la vittoria della Juventus a Cremona, mentre un pensiero immediato sarà balzato in testa a tutto l'ambiente giallorosso dopo lo 0-0 tra Napoli e Como al Maradona: a San Siro c'è in palio la vetta della classifica in solitaria. Proverà anzitutto ad avvicinarsi l'Inter, di scena all'ora di pranzo a Verona, ma in caso di vittoria contro il Milan la squadra di Gasperini potrebbe permettersi di guardare tutti dall'alto verso il basso, almeno per una settimana.

