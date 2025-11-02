Roma lo Scudetto è utopia? Perotti e Pizarro ambiziosi

I grandi risultati di queste prime nove giornate di Serie A hanno portato la Roma in cima alla classifica, con la possibilità anche di occupare in solitaria il primo posto. Nel match di stasera contro il Milan, se dovesse arrivare una vittoria, i capitolini salirebbero in vetta solitaria, allungando sul Napoli. Questa situazione ha cominciato anche a far pensare alla parola Scudetto, sulla quale si sono espressi i due ex giallorossi Perotti e Pizarro alla Mediolanum Padel Cup. Perotti: “Bisogna pensare ad obiettivi importanti”. Queste le parole di Perotti: “Non è un caso che la Roma si ritrovi a lottare per salire da sola in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

