Roma lo Scudetto è utopia? Perotti e Pizarro ambiziosi
I grandi risultati di queste prime nove giornate di Serie A hanno portato la Roma in cima alla classifica, con la possibilità anche di occupare in solitaria il primo posto. Nel match di stasera contro il Milan, se dovesse arrivare una vittoria, i capitolini salirebbero in vetta solitaria, allungando sul Napoli. Questa situazione ha cominciato anche a far pensare alla parola Scudetto, sulla quale si sono espressi i due ex giallorossi Perotti e Pizarro alla Mediolanum Padel Cup. Perotti: “Bisogna pensare ad obiettivi importanti”. Queste le parole di Perotti: “Non è un caso che la Roma si ritrovi a lottare per salire da sola in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma da scudetto? Gian Piero Gasperini mette le mani avanti #calcio #seriea #roma #gianpierogasperini - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV acclamato dai tifosi dell’ #ASRoma ? ? Da “Forza Roma” a “Vinciamo lo scudetto”: il Pontefice risponde e scattano gli applausi - X Vai su X
Non è ancora la Roma di Gasperini, ma c'è un motivo se lo Scudetto può essere più di una semplice utopia - Non ruba l'occhio ma ha la migliore difesa d'Europa e in attacco può solo migliorare: la squadra giallorossa non va sottovalutata ... Riporta msn.com
La Roma di Gasperini prima in classifica alla sosta: perché non pronunciare la parola scudetto - È prima in classifica (a pari merito col Napoli), ma gioca malissimo. Segnala ilfattoquotidiano.it
Strootman alla carica: «La Roma deve lottare per lo scudetto» - «Abbiamo un buon gruppo», dice il centrocampista olandese ai microfoni di Sky ... Da ilmessaggero.it