Roma Inter Women 3-0 | le giallorosse dominano al Tre Fontane | tutti i dettagli sulla sfida

Inter News 24 Roma Inter Women 3-0, Pandini, Dragoni e Giugliano firmano il successo. Nerazzurre mai in partita, Roma prima in solitaria. Netta vittoria della Roma Femminile nel big match della quarta giornata di Serie A Women. Le giallorosse di Luca Rossettini si impongono con un netto 3-0 sull’Inter di Piovani, confermando la propria superiorità e consolidando il primo posto in classifica. La partita del Tre Fontane si mette subito in discesa per la formazione capitolina, che passa in vantaggio dopo pochi minuti con Pandini. L’azione nasce da un recupero alto di Greggi, che serve Kuhl al centro; la danese apre sulla destra per Pandini, libera di calciare di destro e incrociare alle spalle di Runarsdottir. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter Women 3-0: le giallorosse dominano al Tre Fontane: tutti i dettagli sulla sfida

Argomenti simili trattati di recente

? Serie A Women #RomaInter ? Stadio Tre Fontane ? 12:30 Diretta su RaiSport, RaiPlay e Dazn #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

"#romainter" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Roma – Inter Femminile: probabili formazioni e diretta TV e streaming del big match di Serie A femminile - Inter femminile rappresenta il big match della 4ª giornata di cmapionato, pertanto è stata scelta come sfida da mandare in diretta anche in chiaro. Secondo tag24.it

A sorpresa in vetta le squadre capitoline, classifica aggiornata con altre indicazioni rilevanti dopo la terza giornata - Serie A Women's Athora 2025/2026 3a giornata, Roma in testa e Juventus Women torna a vincere, Ternana Women fanalino di cosa. Da sport.virgilio.it

In campo alle 12.30 anche l'Inter Women: le formazioni ufficiali della partita contro la Roma - Le nerazzurre di Gianpiero Piovani sfidano la Roma nella 4ª giornata di campionato: fischio d'inizio alle 12:30. Secondo msn.com