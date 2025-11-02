Continua il percorso netto in campionato per la Roma Femminile, che viaggia punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, dove sono arrivate altrettante vittorie. L’ultima di questa striscia si è registrata nel primo pomeriggio, quando al Tre Fontane le giallorosse si sono imposte nettamente per 3-0 sull’Inter. Al termine della gara, il tecnico Luca Rossettini ha espresso la propria felicità ai canali ufficiali del club capitolino. Le parole di Rossettini: “ Una vittoria importante contro una grandissima squadra. La più attrezzata, la più solida, dunque un risultato importante per noi. Avevo chiesto alle ragazze di fare una prova di personalità, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, alcune giocatrici ferme ai box, chi assente, quindi un valore importantissimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile-Inter 3-0, Rossettini: “Vittoria importante e dedicata a Van Diemen”