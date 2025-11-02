Roma Femminile-Inter 3-0 decidono Pandini Dragoni e Giugliano | Rossettini a punteggio pieno
Torna la Serie A Femminile dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e la musica non cambia per la Roma, che continua la sua marcia in vetta alla classifica. Nel match andato in scena alle 12.30 al Tre Fontane, le ragazze di Rossettini hanno superato 3-0 l’Inter, conquistando altri tre punti. La sfida si è infatti sbloccata dopo pochissimi minuti grazie a Pandini, che ha sfruttato l’assist di Kuhl realizzando l’1-0. Nella ripresa le giallorosse hanno poi chiuso la contesa al minuto 67, con la neo entrata Dragoni che ha firmato il raddoppio dedicando il gol all’infortunata Van Diemen. Nel finale è poi arrivato anche il tris, con Giugliano che ha completato la festa capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
