Roma da un bene confiscato nasce la biblioteca Cristiano Censi

Roma, 1 novembre 2025 – La Giunta Capitolina ha approvato la concessione d'uso gratuita dell'immobile sito in via della Mercede 12A – un bene confiscato alla criminalità organizzata -, nel centro storico, all'associazione Teatro Azione risultata aggiudicataria della procedura pubblica promossa dal dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative. L'immobile sarà trasformato da Teatro Azione, storica scuola di recitazione romana fondata nel 1983 da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, in un presidio di cultura e legalità: sarà la sede che ospiterà la Biblioteca "Cristiano Censi".