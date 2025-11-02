Roma contro il Milan in palio la vetta che manca ormai da dieci anni Gasperini richiede alla sua squadra un nuovo step | ecco quale

Roma, i giallorossi sognano la vetta della classifica solitaria a dieci anni di distanza. Il Milan, però, resta un avversario molto ostico. La vigilia di Milan-Roma si apre con un’immagine leggera e curiosa: un piccolo gattino grigio che interrompe l’allenamento a Trigoria, strappando un sorriso persino a Gasperini. Ma dietro quella scena di quotidiana serenità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, contro il Milan in palio la vetta che manca ormai da dieci anni. Gasperini richiede alla sua squadra un nuovo step: ecco quale

News recenti che potrebbero piacerti

"#RomaMilan OR @acmilan OR @OfficialASRoma" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Milan-Roma sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Milan-Roma, a San Siro in palio punti pesanti per la lotta al titolo - Sfida d'alta classifica domenica sera a San Siro, dove il Milan di Allegri ospita la Roma. Secondo tuttomercatoweb.com

Milan-Roma, il pronostico: Allegri in emergenza prova a fermare la capolista - Roma quote analisi statistiche precedenti 10ª giornata Serie A in programma domenica 2 novembre alle 20. Si legge su gazzetta.it

Milan-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A - Tra i rossoneri, Leao è recuperato e sarà disponibile: giocherà in coppia con Nkunku. sport.sky.it scrive