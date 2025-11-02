Roma Amelia | Grande maturità di Gasperini Cristante uno dei centrocampisti italiani migliori
Stasera, alle ore 20.45, la Roma scenderà in campo contro il Milan nella decima giornata di Serie A, con la possibilità di portarsi da sola in vetta alla classifica. Il pareggio del Napoli ha infatti aperto una porta ai giallorossi, che in caso di vittoria staccherebbero i partenopei. Proprio su questo match, in programma a San Siro, in un’intervista a Sky Sport, ha detto la sua Marco Amelia, che in carriera ha vestito la maglia di entrambe le squadre. Queste le sue parole: “Le due difese in questo inizio hanno fatto molto bene, anche per volere degli allenatori. Allegri punta molto sulla forza difensiva per poter avere quell’equilibrio che gli permette di offendere in modo giusto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
