Robin Hood recensione | una serie che rilegge le origini di una leggenda
La serie sceglie di raccontare le origini del personaggio iconico, tra mito e storia. Nel cast Sean Bean e Connie Nielsen. In streaming su MGM+. Ecco come tutto è iniziato. Potremmo riassumere così Robin Hood, la nuova serie targata MGM+ in streaming sul Channel di Prime Video. Dieci episodi - noi abbiamo visto i primi in anteprima - che fanno da apripista a quella che era forse l'unica via possibile. Raccontare dall'inizio un personaggio scolpito nella mente degli spettatori da aver già avuto svariate trasposizioni, tra cui quelle iconiche della Disney e di Mel Brooks. Robin Hood: l'uomo dietro la leggenda Un personaggio oramai iconico con il suo "rubare ai ricchi per dare ai poveri" e quindi portatore del tema della disparità sociale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
