Tempo di lettura: 2 minuti Con “Quest’anno il lupo fissa negli occhi l’uomo” (Molesini Editore) Roberto Deidier di Roma è il vincitore del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno di Circello, giunto alla sua seconda edizione. L’edizione 2025 ha fatto registrare 185 opere edite provenienti da tutta Italia, firmate da autori e case editrici di rilievo nazionale ed internazionale, a conferma della rapida crescita del Premio, oggi riconosciuto come una delle nuove realtà più autorevoli della poesia contemporanea italiana. La giuria, composta da Elisa Donzelli (Presidente), Giancarlo Alfano, Stelvio Di Spigno, Caterina Verbaro e Gabriele Iarusso, ha decretato il vincitore dopo aver selezionato le quattro opere finaliste, quali “Rinascita” (Fazi Editore) di Claudio Damiani, “L’animale estremo” (Interno Poesia) di Prisca Agustoni, “Diario di un autodidatta” (Guanda Editore) di Alfonso Guida, oltre all’opera vincitrice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Roberto Deidier è il vincitore del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno di Circello