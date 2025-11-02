Rivoluzione tennis nel 2026 | addio tornei dell’ultima settimana più chiarezza prima delle Finals
Le ATP Finals 2026 si disputeranno a Torino dal 9 al 16 novembre, ma c’è il rischio di arrivare al sorteggio dei due gironi senza conoscere l’identità di tutti i qualificati al torneo di fine stagione, riservato ai migliori otto tennisti del mondo. L’incertezza è dovuta alla presenza in calendario di due tornei di livello 250 previsti proprio alla vigilia dell’appuntamento nel capoluogo piemontese, ovvero gli eventi di Atene e Metz, le cui finali sono previste sabato 8 novembre. Il nostro Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, gli statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz, il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur sono matematicamente qualificati. 🔗 Leggi su Oasport.it
