Ritiro Fiorentina squadra in ritiro al Viola Park | questa sera summit decisivo tra dirigenza e allenatore per decidere il futuro di Pioli! Le ultime

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritiro Fiorentina, crisi profonda in casa Viola dopo la sconfitta contro il Lecce. Pioli non si dimette e resta in attesa la decisione della dirigenza La Fiorentina entra ufficialmente in ritiro al Viola Park dopo la pesante sconfitta casalinga con il Lecce. I giocatori stanno raggiungendo man mano il centro sportivo di Bagno a Ripoli, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ritiro fiorentina squadra in ritiro al viola park questa sera summit decisivo tra dirigenza e allenatore per decidere il futuro di pioli le ultime

© Calcionews24.com - Ritiro Fiorentina, squadra in ritiro al Viola Park: questa sera summit decisivo tra dirigenza e allenatore per decidere il futuro di Pioli! Le ultime

News recenti che potrebbero piacerti

ritiro fiorentina squadra ritiroCaos Fiorentina, squadra contestata e in ritiro: da Pioli ai dirigenti, tutti in discussione - Allenatore, giocatori e dirigenti tutti dentro al centro sportivo: il ritiro proseguirà fino alla partenza per la Germania, nella notte ... Da firenzeviola.it

ritiro fiorentina squadra ritiroFiorentina in silenzio stampa, riflessioni in corso su Pioli: squadra in ritiro - La società viola sta riflettendo sul futuro di Stefano Pioli, la cui posizione è sempre più ... Secondo tuttonapoli.net

Fiorentina in ritiro: Pioli non vuole dimettersi, deve decidere la società - Continua il momento difficile in casa Fiorentina che, con soli 4 punti punti in 10 partite, ha una preoccupante media da retrocessione. Scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Ritiro Fiorentina Squadra Ritiro