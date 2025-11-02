Ritiro Fiorentina squadra in ritiro al Viola Park | questa sera summit decisivo tra dirigenza e allenatore per decidere il futuro di Pioli! Le ultime
Ritiro Fiorentina, crisi profonda in casa Viola dopo la sconfitta contro il Lecce. Pioli non si dimette e resta in attesa la decisione della dirigenza La Fiorentina entra ufficialmente in ritiro al Viola Park dopo la pesante sconfitta casalinga con il Lecce. I giocatori stanno raggiungendo man mano il centro sportivo di Bagno a Ripoli, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
La #Fiorentina va in ritiro: le ultime su #Pioli - X Vai su X
#Fiorentina in ritiro: #Pioli non vuole dimettersi, deve decidere la società Di Marzio: previsto un confronto tra l’allenatore e la dirigenza, con l’obiettivo di valutare se ci siano le condizioni per proseguire il lavoro insieme https://www.ilnapolista.it/2025/11/fiorenti - facebook.com Vai su Facebook
Caos Fiorentina, squadra contestata e in ritiro: da Pioli ai dirigenti, tutti in discussione - Allenatore, giocatori e dirigenti tutti dentro al centro sportivo: il ritiro proseguirà fino alla partenza per la Germania, nella notte ... Da firenzeviola.it
Fiorentina in silenzio stampa, riflessioni in corso su Pioli: squadra in ritiro - La società viola sta riflettendo sul futuro di Stefano Pioli, la cui posizione è sempre più ... Secondo tuttonapoli.net
Fiorentina in ritiro: Pioli non vuole dimettersi, deve decidere la società - Continua il momento difficile in casa Fiorentina che, con soli 4 punti punti in 10 partite, ha una preoccupante media da retrocessione. Scrive ilnapolista.it