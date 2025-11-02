Ritirata la proposta europea Chat Control

Il governo danese, che ricoprirà la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea fino a fine anno, ha annunciato il proprio dietrofront in merito alla controversa proposta di legge Chat Control, «per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale sui minori» nei messaggi privati online. Secondo il progetto legislativo, qualsiasi conversazione privata in digitale avrebbe dovuto essere sottoposta a un controllo; molte associazioni e attivisti in difesa della privacy, però, l’avevano ferocemente criticato. Sin dal principio della sua presidenza, la Danimarca era apparsa intenzionata a procedere con l’approvazione in Consiglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ritirata la proposta europea “Chat Control”

