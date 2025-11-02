Ristori ai commercianti danneggiati dai lavori Ma ora chi paga il conto?

Tempi lunghi e disagi si traducono universalmente con un solo termine: danni. Nei giorni scorsi la questione della metrotranvia Milano-Seregno è stata trattata anche nella IV Commissione Infrastrutture e Trasporti di Regione Lombardia su richiesta di Confesercenti e di altre associazioni di categoria. Le attività che si trovano lungo la tratta, del resto, ormai da tempo sono penalizzate dal cantiere. Posizione chiara quella di Daniela Caputo (Partito Democratico), consigliera della Città Metropolitana di Milano, con delega specifica per la realizzazione dell’opera: secondo lei per il danno deve intervenire la Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ristori ai commercianti danneggiati dai lavori. Ma ora chi paga il conto?

