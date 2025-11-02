Forlì, 2 novembre 2025 – La buona tavola si tramanda di generazione in generazione: ne è un esempio lampante il Ristorante Anna di Forlimpopoli che, con i suoi 57 anni di attività, ha visto entrare alla guida della cucina e della società la quarta generazione di famiglia. Il locale è nato nel 1968 nella città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, lungo la via Emilia. Un luogo che fin da subito ha rappresentato una tappa fissa per commessi viaggiatori, rappresentanti e amanti della vera cucina romagnola, diventando negli anni una sosta imprescindibile per chi cerca piatti autentici, ospitalità familiare e prodotti del territorio trattati con rispetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristorante Anna: tocca alla quarta generazione