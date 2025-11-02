Rissa tra Sinti al campo di Dorno a colpi di martello | tre feriti in ospedale

Dorno (Pavia), 2 novembre 2025 – Non ci sono stati spari, ma nella rissa sarebbe stato usato come arma anche un martello. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, domenica 2 novembre, verso le 16.30, in via Valle a Dorno. Chi ha chiamato il 112 avrebbe riferito di aver sentito anche degli spari, circostanza che è stata poi smentita dalla prima ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri, intervenuti sul posto con personale della locale Stazione e della Compagnia di Vigevano. L’arrivo delle ambulanze . Si sarebbe però trattato di una rissa che ha coinvolto diverse persone, che sarebbero tutte di etnia Sinti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rissa tra Sinti al campo di Dorno a colpi di martello: tre feriti in ospedale

