Rissa sui corsi e petardi con festa improvvisata in piazza | sabato notte movimentato

BRINDISI - Prima la festa improvvisata - e ovviamente abusiva - nei pressi di piazza Santa Teresa, con corollario di petardi esplosi. Poco dopo, una rissa “mobile” tra i corsi e il piazzale della stazione ferroviaria. È stata una notte “movimentata” quella tra sabato 1 e domenica 2 novembre 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

