Rissa a Gaeta arriva la stretta del Questore

Gaeta, 2 novembre 2025- La Polizia di Stato prosegue nell'attività volta all'adozione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti pericolosi per l'ordine e la sicureza pubblica. In particolare, a seguito della complessa attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, che aveva portato all'identificazione e alla denuncia di nove giovani – tra cui due minorenni – indiziati di aver preso parte alla violenta rissa verificatasi lo scorso 28 luglio nel centro storico della città, il Questore di Latina ha adottato una serie di misure di prevenzione personale nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti.