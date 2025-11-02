Rispetto al pre-Covid Ferrara soffre Per la Cgia tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil è calato dello 0,2%

Ferrara chiude la classifica delle province emiliano-romagnole per crescita economica: dal 2019 al 2025 il Pil reale segna un -0,2 per cento, unico valore negativo in regione e tra i peggiori in Italia. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio studi della CGIA, che fotografa un Paese in ripresa, ma con forti squilibri territoriali. Se la Sicilia guida la graduatoria nazionale con un +10,9 per cento rispetto all’anno pre-pandemia, Ferrara rimane al palo, insieme a poche altre realtà – come Genova, Frosinone e Firenze – che non sono riuscite a recuperare le perdite post-Covid. L’ Emilia-Romagna nel complesso si difende: la crescita del Pil regionale nel periodo 2019-2025 è stimata al +5,6 per cento, un dato superiore alla media del Centro (+3,8) ma inferiore a quello del Mezzogiorno, che segna un +8,1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rispetto al pre-Covid Ferrara soffre. Per la Cgia, tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil è calato dello 0,2%

