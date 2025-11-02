risparmi del cuoco in fumo convinto da una ragazza a investire 150mila euro in criptovalute inesistenti

di Francesco Zuppiroli Tutto era nato come una innocua conoscenza sui social. Prima uno scambio di messaggi WhatsApp una volta ogni tanto. Poi sempre più spesso. Poi i regali fatti arrivare a casa, le foto, gli interessi condivisi. Poi, una volta stretto il legame, anche le proposte d’affari. Quelle transazioni online tramite un portale di trading di criptovalute che, secondo chi stava dall’altro capo del telefono, lo avrebbero reso un uomo estremamente ricco. Sono queste le fasi di una articolata truffa delle criptomonete di cui è rimasto vittima un cuoco riminese di 50 anni. Un uomo che tra il novembre dell’anno scorso e marzo 2025 è stato vittima di un raggiro che gli è costato i risparmi di una vita: quasi 150mila euro andati in fumo, compresi di debiti e prestiti nel frattempo contratti con gli istituti di credito solo per alimentare un meccanismo che si è poi accorto essere una truffa tardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

