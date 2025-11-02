Riso italiano in crisi crollano i prezzi e aumentano le importazioni straniere
La nuova campagna di raccolta del riso si apre con un campanello d’allarme che risuona forte soprattutto nelle campagne del Nord Italia. Coldiretti Vercelli-Biella denuncia una situazione sempre più insostenibile per i produttori italiani: i prezzi del riso nazionale sono crollati quasi della metà rispetto a pochi mesi fa, precipitando al di sotto dei costi di produzione. La crisi non nasce da una cattiva annata agricola. La produzione, infatti, è rimasta di poco superiore ai livelli del 2024. Tuttavia il continuo afflusso di riso straniero a basso costo sta prendendo sempre più il sopravvento nel mercato interno, schiacciando il valore del prodotto tricolore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Le importazioni selvagge di riso straniero, spesso trattato con prodotti vietati in Europa, o alle volte attraverso lo sfruttamento del lavoro minorile, si sono moltiplicate mettendo in seria difficoltà i produttori di riso italiano. Per salvare questa filiera, leader in Euro - facebook.com Vai su Facebook
Riso italiano in crisi: le importazioni fanno crollare i prezzi - Crollano i prezzi del riso italiano a causa dell’aumento delle importazioni dall’estero. Lo riporta msn.com
Crollo del prezzo del riso piemontese, Coldiretti tuona: "Quotazioni dimezzate per colpa delle importazioni" - In provincia di Vercelli e Biella gli agricoltori vendono a 60 centesimi al chilo, meno dei costi di produzione. Si legge su giornalelavoce.it
Coldiretti Piemonte: «L’import selvaggio fa crollare i prezzi del riso italiano» - Coldiretti Piemonte denuncia il crollo dei prezzi del riso a causa dell’import selvaggio. ilpiccolo.net scrive