riso italiano in crisi crollano i prezzi e aumentano le importazioni straniere

La nuova campagna di raccolta del riso si apre con un campanello d’allarme che risuona forte soprattutto nelle campagne del Nord Italia. Coldiretti Vercelli-Biella denuncia una situazione sempre più insostenibile per i produttori italiani: i prezzi del riso nazionale sono crollati quasi della metà rispetto a pochi mesi fa, precipitando al di sotto dei costi di produzione. La crisi non nasce da una cattiva annata agricola. La produzione, infatti, è rimasta di poco superiore ai livelli del 2024. Tuttavia il continuo afflusso di riso straniero a basso costo sta prendendo sempre più il sopravvento nel mercato interno, schiacciando il valore del prodotto tricolore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

