Qualcosa può cambiare, qualcosa sta cambiando. La prevenzione del rischio idrogeologico è fondamentale. Lo dimostra, con le ferite ancora addosso al territorio, l’alluvione devastante di due anni fa. La sicurezza idrica è diventato un faro, necessaria e inevitabile. Il commissario Claudio Sammartino ha messo il piano prevenzione in testa alle priorità del suo mandato. Poche chiacchiere e fatti dimostrabili come la frequente convocazione del tavolo per il "Piano operativo comunale di Protezione civile". L’Ufficio speciale ha avviato un percorso che coniuga lettura condivisa dei rischi del territorio e pianificazione degli interventi, coinvolgendo enti, aziende di servizi, società partecipate e comitati cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio idrogeologico. Piani di Protezione civile: "Migliorare è possibile"