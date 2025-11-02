Rischio idrogeologico Piani di Protezione civile | Migliorare è possibile
Qualcosa può cambiare, qualcosa sta cambiando. La prevenzione del rischio idrogeologico è fondamentale. Lo dimostra, con le ferite ancora addosso al territorio, l’alluvione devastante di due anni fa. La sicurezza idrica è diventato un faro, necessaria e inevitabile. Il commissario Claudio Sammartino ha messo il piano prevenzione in testa alle priorità del suo mandato. Poche chiacchiere e fatti dimostrabili come la frequente convocazione del tavolo per il "Piano operativo comunale di Protezione civile". L’Ufficio speciale ha avviato un percorso che coniuga lettura condivisa dei rischi del territorio e pianificazione degli interventi, coinvolgendo enti, aziende di servizi, società partecipate e comitati cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
ALLERTA METEO 2 novembre 2025 Allerta Codice GIALLO per il rischio IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE nei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci per domenica 2 novembre 2 Vai su Facebook
"Aspettiamo un intervento su tre priorità: casa, rischio idrogeologico e caro materiali. Necessario reinvestire in case popolari, valorizzare patrimonio pubblico e attivare partenariati pubblico-privati." Il direttore generale #Ance Romain Bocognani a palazzo Chig - X Vai su X
Rischio idrogeologico, Bicchielli (FI): “I Piani di Protezione civile? Molti Comuni non li avevano aggiornati” - Saltato il sopralluogo a Campi Bisenzio per i tempi troppo stretti (e anche quello a Montepiano), la Commissione di inchiesta sul rischio ... Lo riporta piananotizie.it
Baratti (FI-Lega) “Rischio idrogeologico: restano ancora criticità” - “Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, a seguito della mia interpellanza sul rischio idrogeologico e sull’aggiornamento del Piano di ... Secondo piananotizie.it
Allerta della Protezione Civile nel Lazio per rischio idrogeologico e idraulico - Previste piogge da deboli a moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori costieri. Si legge su latinaoggi.eu