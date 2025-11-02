Rinnovo Anguissa Conte non se ne capacita | rifiuto secco

Anguissa è un calciatore molto importante per il Napoli, proprio per questo motivo si continua a parlare del suo futuro. Frank Zambo Anguissa è un calciatore molto importante per il Napoli, oltre al fatto che si è dimostrato in più e più occasioni assolutamente decisivo dal punto di vista dei risultati sportivi raggiunti con la maglia azzurra nel corso della sua carriera in Campania. Lo scudetto conquistato sia con Luciano Spalletti che con Antonio Conte contribuiscono a renderlo uno dei calciatori più talentuosi, affermati e carismatici della rosa a disposizione del tecnico leccese, e infatti non a caso la volontà del club partenopeo è quello di mantenerlo in squadra ancora per molti anni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

