Rincaro dell’imposta inutile S’intervenga sugli sfratti
"Si continua a penalizzare la proprietà privata, ma per incentivare gli affitti lunghi bisognerebbe semplificare la normativa sugli sfratti ". Così Andrea Delaidini (nella foto), vicepresidente di Brescia Host, interviene sul dibattito scaturito dalla decisione del Governo di aumentare l’imposta al 26% per gli affitti brevi e, in generale, sull’accusa ai proprietari di seconde case di sottrarre immobili all’uso abitativo, per fare affari con il turismo. L’associazione era nata lo scorso anno per volontà dei proprietari di seconde case destinate all’accoglienza turistica, a fronte della scelta del Comune di Brescia di incrementare la tassa di soggiorno per queste strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
