Rimonta sfiorata ma non completata per la Tezenis sconfitta a Milano

Veronasera.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tezenis Verona torna dall’Allianz Cloud con una battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca. Contro l’Urania Milano i gialloblù hanno inseguito per tutta la partita, arrivando a sfiorare l’impresa nel finale, ma senza riuscire a completare la rimonta. Il tabellone si è fermato sul 79-73, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Rimonta Sfiorata Completata Tezenis