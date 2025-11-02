Rimonta sfiorata ma non completata per la Tezenis sconfitta a Milano
La Tezenis Verona torna dall’Allianz Cloud con una battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca. Contro l’Urania Milano i gialloblù hanno inseguito per tutta la partita, arrivando a sfiorare l’impresa nel finale, ma senza riuscire a completare la rimonta. Il tabellone si è fermato sul 79-73, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
