Rimonta granata al Grande Torino finisce 2-2 la sfida col Pisa

La doppietta di Moreo lancia i toscani, ma è immediata la risposta di Simeone e Adams TORINO - Torino e Pisa danno spettacolo e pareggiano per 2-2, nel match della domenica pomeriggio valido per la decima giornata di Serie A. Le reti arrivano tutte nel corso della prima frazione: all'iniziale doppie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rimonta granata, al Grande Torino finisce 2-2 la sfida col Pisa

