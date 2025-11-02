Riello ai cinesi? Attese entro l' 11 novembre le offerte

Il termine per le cosiddette non-binding offers, ovvero le offerte non vincolanti, è per il prossimo 11 novembre. In questa data l'advisor Bofa (Bank of America) e il venditore americano Carrier scopriranno le carte su chi vuol comprarsi la Riello, uno dei marchi storici italiani nel comparto riscaldamento. Che rischia di finire in mani cinesi. La storia recente dell'azienda veneta fondata negli anni Venti, che nel 2005 ha acquisito Beretta, vede un continuo cambio di proprietà: nel 2015, Ettore Riello ha ceduto il 70% del capitale a United Technologies Corporation, un conglomerato statunitense attivo anche nel settore dei sistemi che controllano la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria, tramite Carrier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riello ai cinesi? Attese entro l'11 novembre le offerte

