Ricovero attrezzi trasformato in rifugio di bici rubate

Padovaoggi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinvenuto un box con biciclette elettriche di valore, probabile provento di furto. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne residente in città, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ricovero Attrezzi Trasformato Rifugio