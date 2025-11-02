Ricostruzione dell’incidente in cui Josep Martínez travolse mortalmente un anziano su sedia a rotelle

2025-10-29 08:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Il diario ‘La Gazzetta dello Sport’ pubblicare il “prima ricostruzione” dell’incidente in cui Josep Martinez portiere spagnolo dell’Inter, ha investito mortalmente un anziano su una sedia a rotelle. Filippo Conticello riferisce che la vittima potrebbe aver cambiato direzione all’improvviso, forse a causa di un malore. Josep Martínez, portiere spagnolo dell’Inter, investe mortalmente un anziano su sedia a rotelle L’incidente è avvenuto alle ore 9,43 in Via Bergamo a Fenegrò provincia di Como, vicino al centro sportivo dell’Inter Josep Martínez è rimasto illeso, ma era in stato di shock dopo l’incidente mortale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La ricostruzione dell'incidente: il ragazzo, sbalzato contro un muro dopo aver tamponato un furgone che stava svoltando, ha perso il casco integrale

Josep Martinez sotto shock: indagini, dinamica e ricostruzione dell'incidente mortale per l'anziano - L'uomo è deceduto sul colpo, il portiere dell'Inter lo ha soccorso e poi è stato portato in ospedale: aperto un fascicolo per omicidio stradale

Josep Martinez, cosa rischia? Investe e uccide un anziano, ecco cosa può succedere al portiere dell'Inter - Quella che doveva essere una normale routine di arrivo al centro sportivo dell'Inter, Appiano Gentile, si è trasformata