Ricordi d’infanzia sbloccati da un’illusione visiva | il curioso metodo che aiuta la memoria
Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports rivela che l’illusione visiva di vedersi con il volto di quando si era bambini può avere effetti sorprendenti sulla memoria, facilitando il recupero dei ricordi d’infanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
