Ricordi d’infanzia sbloccati da un’illusione visiva | il curioso metodo che aiuta la memoria

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports rivela che l’illusione visiva di vedersi con il volto di quando si era bambini può avere effetti sorprendenti sulla memoria, facilitando il recupero dei ricordi d’infanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ricordi D8217infanzia Sbloccati Un8217illusione