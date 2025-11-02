Riconoscimento importante ’Promozione’ per l’Ufficio turistico Adesso è ufficialmente ’Iat’

Nuovo passo avanti per la promozione turistica del territorio amiatino: l’ufficio turistico di Castel del Piano è ufficialmente diventato ’ Iat ’ (Informazione e Accoglienza Turistica). Un riconoscimento importante che permetterà al paese di inserirsi stabilmente nella rete regionale dell’accoglienza e di valorizzare in modo coordinato le proprie risorse culturali, naturalistiche e ricettive. L’ufficio, già operativo, è stato istituito in convenzione tra Comune di Castel del Piano e Nuova Proloco, che da tempo cura l’informazione turistica locale. Il nuovo servizio, già programmato per gli ultimi mesi del 2025, garantirà accoglienza e assistenza anche per tutto il 2026, rafforzando così la presenza del territorio nel sistema turistico dell’ Amiata e della provincia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

