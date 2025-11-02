Riconoscimenti per due dirigenti di Fratelli d’Italia

TODI – Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Todi esprime grande soddisfazione per i recenti e prestigiosi incarichi ottenuti da due giovani dirigenti tuderti del movimento: Giorgio Tenneroni, nominato nello Young Elected Politicians Programme del Comitato Europeo delle Regioni, e Tommaso Granieri, nuovo coordinatore regionale Umbria di Gioventù Nazionale. Due riconoscimenti di alto profilo che testimoniano la qualità e la preparazione della classe dirigente giovanile tuderte di Fratelli d’Italia, capace di rappresentare con competenza e passione la nostra regione anche nei contesti nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riconoscimenti per due dirigenti di Fratelli d’Italia

