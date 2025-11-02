Rick Riordan | La mitologia greca appassiona e aiuta a comprendere il mondo Il fantasy ha un grande futuro

La saga di Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo compie vent’anni, eppure non sembra invecchiata di un giorno. Le creature della mitologia greca raccontate in chiave moderna da Rick Riordan sono più attuali che mai: vive, litigiose – e a tratti vendicative – popolano le strade di New York, pronte a gettare la città nel caos. Figure complesse e contraddittorie che ben incarnano le mille sfaccettature dell’animo umano. Molti ricorderanno la versione cinematografica diretta da Chris Columbus, ma i lettori cresciuti a pane e fantasy custodiscono ancora gelosamente le copie cartacee di una delle saghe più longeve del ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rick Riordan: "La mitologia greca appassiona e aiuta a comprendere il mondo. Il fantasy ha un grande futuro"

