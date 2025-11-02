Riapre il Dormitorio della Cittadella della Carità di Avellino | nuovi ambienti più spazi per le famiglie e maggiore accoglienza

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 2 novembre 2025. La Caritas Diocesana di Avellino annuncia la riapertura del dormitorio della Cittadella della Carità “Mons. Antonio Forte” in via Morelli e Silvati, prevista per lunedì 3 novembre 2025.Dopo un accurato intervento di restyling e riqualificazione, gli spazi tornano a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Riapre Dormitorio Cittadella Carit224