Grande festa ieri mattina per la riapertura del palazzetto dello sport "Giulio Chierici" di Tolentino, chiuso da maggio per lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico. Un’opera da 900mila euro, di cui 700mila dal bando Sport e periferie e il resto di fondi comunali. Oltre alla realizzazione del cappotto esterno, sono stati sostituiti gli infissi e la copertura, che aveva diversi problemi di infiltrazione; sono stati installati un impianto di domotica e un impianto fotovoltaico, e sono state inserite lampade a led. Restyling anche per il parquet del campo di gioco. Inoltre gli operai comunali e l’ufficio manutenzione hanno effettuato lavori di sistemazione dell’area verde e dell’impianto di illuminazione esterno con la verniciatura delle balaustre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riaperto il PalaChierici. Una festa per lo sport