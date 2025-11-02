Revisioni e assicurazioni Scattano le multe dei vigili
Al volante di un’auto con targa estera e a velocità sostenuta: nei guai un neopatentato. La polizia locale di Macerata prosegue con costanza la propria attività di prevenzione e controllo sul territorio comunale, mantenendo alta la guardia sulla sicurezza stradale attraverso servizi mirati al rispetto delle norme sulla circolazione. Anche in questo ultimo mese, infatti, sono stati effettuati numerosi accertamenti che hanno portato alla contestazione di diverse infrazioni al Codice della Strada. Gli agenti hanno elevato tre verbali per circolazione con veicolo privo di revisione, due per circolazione senza copertura assicurativa e uno per uso di dispositivi elettronici durante la guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
