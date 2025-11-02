Il membro dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una lettera alla Rai chiedendo di bloccare la messa in onda di una puntata del programma televisivo Report. La puntata in questione, i cui contenuti sono stati parzialmente anticipati da Repubblica e sui canali social della trasmissione, verte sull’ “affaire Sangiuliano” e su presunte anomalie all’interno dell’Autorità Garante. La Contesa sui contatti di Agostino Ghiglia e l’accusa di illiceità. La richiesta di blocco è motivata da Agostino Ghiglia con l’accusa di “acquisizione illecita di una corrispondenza privata”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Report, lettera di Ghiglia alla Rai: bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni. La replica furiosa di Ranucci