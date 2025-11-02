Report | le anticipazioni della puntata di stasera 2 novembre 2025 su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 2 novembre 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 2 novembre 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 2 novembre 2025 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera. La terra dei fuochi – in Campania – brucia ancora, ma una svolta potrebbe arrivare da Strasburgo. Una storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nata dai ricorsi presentati da cittadini e associazioni, obbliga lo Stato italiano ad agire concretamente per la bonifica ambientale e la tutela della salute nelle aree più colpite dall’inquinamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

