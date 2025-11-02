Report Ghiglia manda diffida per bloccare la puntata di stasera Ranucci | Tenta di metterci un bavaglio

Quotidiano.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 novembre 2025 – Scontro sulla messa in onda della puntata di stasera di ‘Report ’. Agostino Ghiglia, componente del Garante della privacy, ha inviato a una diffida formale  per bloccare la trasmissione, contestando una presunta acquisizione illecita di alcuni dati personali sulla base di anticipazioni postate sui social. "Non c'è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche – fa sapere, dal canto suo, il conduttore Sigfrido Ranucci –. Quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico". La replica di Ghiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

