Report Ghiglia e quella mail ai suoi prima di andare nella sede di Fratelli d’Italia | Domani andrò da Arianna Meloni
Il 21 ottobre Agostino Ghiglia ha mandato una mail ai suoi uffici, con un avviso particolare. «Domani andrò da Arianna Meloni». A riportarlo oggi è Foschini su Repubblica, anticipando quello che emergerà stasera nella trasmissione Report, che ancora insiste sulla presenza del membro del Garante della privacy negli uffici di FdI poche ore prima della decisione dell’Authority di sanzionare il programma Rai per la pubblicazione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini sul caso Boccia. Le fasi, dall’auto blu al cambio posizione. Il 22 la visita, a bordo di un’auto di servizio, alla sede del partito della premier Meloni, quando finora Ghiglia si era espresso per un semplice ammonimento. 🔗 Leggi su Open.online
