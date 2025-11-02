Report Ghiglia diffida Ranucci dalla messa in onda del servizio E lui | Grave violazione
Questa sera Report tornerà a occuparsi del Garante della Privacy, come anticipato sui social del programma, ma Agostino Ghiglia, membro della commissione, ha inviato alla redazione di Report una diffida alla messa in onda del servizio che lo riguarda. Secondo il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Ghiglia sarebbe coinvolto nella procedura che ha portato alla multa per la diffusione dell'audio della telefonata con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie. "È molto grave non solo l'intrusione nella mia vita privata, perché sono stato pedinato, ma la violazione della mia corrispondenza e delle mie chat che sembra siano nella disponibilità di Report da non so quanto tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
