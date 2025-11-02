Report Ghiglia diffida il programma di Ranucci | a rischio la puntata di stasera
Una diffida formale di Agostino Ghiglia, componente del Garante della privacy, potrebbe condizionare la messa in onda della puntata di ‘ Report ‘ di questa sera. Ghiglia avrebbe inviato alla trasmissione una lettera – che LaPresse ha potuto visionare – nella quale lamenta, alla luce delle anticipazioni della puntata pubblicate sui social dal programma tv, una presunta acquisizione illecita di alcuni dati personali. Il format di inchiesta verrebbe quindi diffidato dal continuare a pubblicare i contenuti in questione. Verrebbe, infine, chiesta la cancellazione di quanto pubblicato al riguardo sui canali social di ‘Report’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
