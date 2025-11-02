Report Ghiglia alla Rai | Bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni Ma andrà regolarmente in onda
Il membro dell'Autorità ha diffidato il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci contestando illeciti nelle modalità di acquisizione del materiale per il servizio che andrà in onda questa sera. Il giornalista ha condannato il gesto definendolo una volontà di "mettere il bavaglio" e "interruzione di servizio pubblico". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
