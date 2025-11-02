Report Ghiglia alla Rai | Bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni Ma andrà regolarmente in onda

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il membro dell'Autorità ha diffidato il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci contestando illeciti nelle modalità di acquisizione del materiale per il servizio che andrà in onda questa sera. Il giornalista ha condannato il gesto definendolo una volontà di "mettere il bavaglio" e "interruzione di servizio pubblico". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

report ghiglia alla rai bloccate la puntata sui contatti del garante con arianna meloni ma andr224 regolarmente in onda

© Ildifforme.it - Report, Ghiglia alla Rai: “Bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni”. Ma andrà regolarmente in onda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

report ghiglia rai bloccateReport, Ghiglia alla Rai: bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni - Con una lettera inviata alla Rai ha chiesto di non mandare in onda la puntata – i cui contenuti sono stati anticipati og ... Segnala repubblica.it

Report, lettera di Ghiglia alla Rai: bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni - Il membro dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una lettera alla Rai chiedendo di bloccare la messa in onda di una puntata ... Secondo thesocialpost.it

report ghiglia rai bloccateIl caso Ghiglia e la mail prima della visita a Fratelli d’Italia: nuovi dettagli nell’inchiesta Report - Il caso Ghiglia torna al centro del dibattito pubblico: la sua visita alla sede di Fratelli d'Italia, avvenuta poco prima della multa record alla Rai ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Report Ghiglia Rai Bloccate